"الاحتلال الإسرائيلي" يقصف عدة بلدات جنوب لبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف عدة بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتعرض أطراف بلدتي الطيري وحانين، عصر اليوم، لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، ومصدرها مواقع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن القصف تسبب في اندلاع حرائق في المنطقة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة عيتا الشعب بصاروخي جو-أرض، إلى جانب غارة من مسيرة استهدفت أطراف بلدة حولا منطقة وادي الدلافة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق القطاعين الغربي والأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسيرات تحلق أيضا فوق قرى قضاء صور، لاسيما في أجواء قرى الناقورة الحبين وطير حرفا.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا، وإصابتها إصابة مباشرة.