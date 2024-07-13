محافظ القليوبية يكرم الأولى على التعليم الفني الزراعي

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الطالبة هاجر خالد إبراهيم، بمدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة قسم تصنيع غذائي، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الفني الزراعي بمجموع 87.5%.

جاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه وسعادته بتواجد أحد أبناء القليوبية في مقدمة لوحة شرف أوائل الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية لهذا العام، قائلا لها: "نتمنى أن نراكي في أعلى المناصب، وإن شاء الله تكوني من الأوائل في التعليم الجامعي".

وتوجه محافظ القليوبية بالتهنئة لكافة أبناء القليوبية الناجحين والمتفوقين، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد خلال مسيرتهم القادمة ليكونوا مشاركين في بناء ونهضة وطنهم.

تكريم الأولى

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