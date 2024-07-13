ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حزن شديد ونوبة بكاء لأسرته.. تشييع جثمان القبطان حسن دعدور ببورسعيد |صور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شيع أبناء محافظة بورسعيد، اليوم السبت، جنازة القبطان البحري المصري، حسن دعدور، الذي توفى أثناء تواجده على متن مركب يعمل عليها في عرض البحر وظل 20 ساعة بصحبة زملائه على المركب حتى سلموا الجثمان لأقرب ميناء في رومانيا قبل أن يُنقل إلى مصر، وذلك من مسجد لطفي شبارة بحي الشرق إلى مقابر الأسرة باب رقم 1 بشارع 23 يوليو في بورسعيد.

جنازة القبطان المصري ببورسعيد عقب وصول جثمانه من رومانيا

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أفراد أسرة وزملاء القبطان المصري الراحل، الذين ظهرت على ملامحهم التأثر والحزن الشديد، ودخل عدد كبير منهم في نوبة من البكاء.
وكانت وزارة الخارجية تدخلت بشكل عاجل، ونجحت بالتنسيق مع الجانب الروماني في إنهاء جميع الإجراءات لتتسلم أسرة القبطان المصري بوليصة شحن جثمان نجلهم وتذكرة الطائرة من مطار رومانيا، ليصل جثمانه إلى مطار القاهرة صباح اليوم، بعد عمل "ترانزيت" في تركيا، ثم إلى مسقط رأسه في بورسعيد.

وولد القبطان المصري عام 1990 وتزوج منذ قرابة 7 أشهر وزوجته حامل في شهرها الرابع، وهو الابن الأكبر لأسرته، وسند لهم، وأتصل بزوجته في الثالثة فجرا وفي الساعة السابعة صباحا تلقت أسرته خبر وفاته على متن المركب.

IMG-20240713-WA0035
IMG-20240713-WA0035
IMG-20240713-WA0033
IMG-20240713-WA0033
IMG-20240713-WA0031
IMG-20240713-WA0031
IMG-20240713-WA0029
IMG-20240713-WA0029
بورسعيد القبطان المصري رومانيا جنازة القبطان المصري محافظة بورسعيد حسن دعدور نوبة بكاء تركيا