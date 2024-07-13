عاكس زوجته فعاتبه.. تجديد حبس المتهم بقتل جاره في دار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل جاره، بعدما عاتبه على معاكسة زوجته، بمنطقة دار السلام، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، وتحريز سلاح الجريمة لمضاهاته بالإصابات.

وجاء في مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الثالث من العمر؛ مصاب بجروح طعنية أدت إلى تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة، وأمرت النيابة بعرض المجني عليه علي الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم اعتاد مضايقة زوجة المجني عليه، فأخبرت زوجها، وذهب لمعاتبته ومواجهه بفعلته النكراء من زوجة جاره، فنهره المتهم، ونشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت الي مشاجرة، اعتدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض، أدى إلي وفاته.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي، بمقتل شخص في الشارع خلال مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين قيام شاب بالتحرش بزوجة المجني عليه وأثناء قيامه بالذهاب له ومعاتبته قام بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.