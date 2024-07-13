الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة عطارة، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه مدينة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة.