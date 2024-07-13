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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل بلدة عطارة، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المقام على مدخل البلدة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من الدخول باتجاه مدينة بيرزيت أو الخروج نحو البلدات المحيطة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية