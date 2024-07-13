محافظ كفرالشيخ يناقش مع أعضاء مجلس النواب مشاكل المواطنين

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات ومشاكل الدوائر، للتعرف عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، ومناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

في مستهل الاجتماع؛ رحب اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على التعاون المثمر في المرحلة المقبلة وتضافر الجهود لصالح التنمية وتحسين خدمات المواطنين بالمحافظة، مقدمين خالص التهنئة للواء دكتور علاء عبدالمعطي، بمناسبة تولي مهام عمله محافظاً لكفرالشيخ، كما قدموا التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، بمناسبة تجديد الثقة نائباً لمحافظ كفرالشيخ، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهمتهم ورسالته الوطنية السامية، كما قدموا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ السابق، علي جهودة الوطنية المبذولة خلال فترة توليه المسئولية لمحافظة كفرالشيخ.

وناقش محافظ كفرالشيخ، مشروعات التعليم ومتابعة العملية التعليمية، والطرق، ومشروعات الرصف، والصحة، والإسكان، والزراعة، والرى، والتضامن، ومياه الشرب والصرف الصحى، والغاز، والبيئة، ومحو الأمية، وبحيرة البرلس، والمناطق الصناعية، وسبل دفع التنمية الصناعية، والاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، وسبل مواجهة العشوائيات، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أملاك الدولة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشاركة المجتمعية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن فحص عدد من المشاكل التي تتصل بالخدمات اليومية المقدمة لمواطني المحافظة ووضع الحلول التنفيذية لها، لافتًا إلي عقد لقاء دورى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبصفة منتظمة.

كما جرى بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذي ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات في جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التي تعانى منها محافظة كفرالشيخ.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله في المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلاً: “أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ”.

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