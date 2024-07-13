تكثيف حملات النظافة بقرى مطاي والأحياء بالمدينة

تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملات النظافة اليومية بالقري والأحياء.

حيث جرى رفع القمامة من نقط تجميعها بالمدينة بحى شرق المدينة، منطقه شرق المحطة وأمام وخلف مدرسه التجريبية ومنطقه كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه وشارع السكة الحديد بجوار محطه مطاي.

جرى ذلك بإشراف ربيع عبد العظيم و فضل الجبالي و هشام حسانين نواب رئيس المركز.



كما جرى رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثوره والطريق الدائري البديل.



واستمر حي غرب المدينه في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسه الشهيد ومدرسه عثمان بن عفان والطريق الدائري.



كما جرى رفع المخلفات من اماكن تجميعها بحى جنوب المدينة منطقه جامع الزاويه والعمراني وشارع الثورة.



كما تابعت الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها العمل بمنظومه النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة من نقاط تجميعها ورفعها الي المقلب الرئيسي.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقريه ابوان من رفع كافه المخلفات اليومية من نقاط تجميعها بقريه ابوان وتوابعها بالتعاون مع الحمله الميكانيكيه.



وأكد محمد عبد الغني رئيس المركز، على استمرار المتابعة اللحظية لملف رفع القمامة والمخلفات الصلبة بالقري.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة رفع الانشغالات بالشوارع الرئيسية بالمدينة والقري.