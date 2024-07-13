تجديد حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الجمالية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، ، اليوم السبت، تجديد حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجمالية، بعد ضبطهما متلبسين بأدوات الحفر، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

واقر المتهمان بارتكابهما الواقعة بغرض الربح المادى غير المشروع، وطلبت النيابة صحيفتيهما الجنائية.



ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شخصين، لقيامهما بأعمال حفر وتنقيب عن آثار، داخل منزل بمنطقة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنقيب (شخصين – مقيمان بدائرة القسم) عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية "ملك المتهم الأول".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1متر وبعمق 8 أمتار بالعقار المُشار إليه واعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.