الاتحاد السعودى يعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان

تعاقد نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت، مع المدرب الفرنسي لوران بلان ليقود الادارة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل، وخلافة الارجنتينى مارسيلو جاياردو.

وأعلن نادى الاتحاد السعودى عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "اكس"، عن التعاقد قائلاً: "نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".



ورحل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفنى السابق عن القيادة الفنية للفريق، وذلك بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق خلال فترة تواجده على رأس الإدارة الفنية، ليعلن بعدها نادي الاتحاد السعودي فى بداية الشهر الجاري رحيله.



وفشل فريق الاتحاد في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، ويبحث مجلس إدارة النادي عن تصحيح الأوضاع في الموسم المقبل، والعودة إلى منصات التتويج.