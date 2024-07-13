ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المرج في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشارت وزارة الداخلية اليوم، في خطاب إلى موقع “البوابة نيوز” إلى ما سبق ونشره الموقع تحت عنوان رفض ترويع والدته بالكلاب بلطجي ينتقم من شاب بطريقة بشعة في المرج . 

وقالت، نود الإحاطة أنه بالفحص تبين عدم صحة ما بثه الموقع حيث تبين بتاريخ ٤ يوليو الجاري حدثت مشاجرة بين شخصين بسبب وجود خلافات جيرة سابقة مما نتج عن إصابة أحدهم للآخر وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية. 
وأضافت، كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية . 

موقع البوابة نيوز رفض ترويع والدته بالكلاب المرج مشاجرة