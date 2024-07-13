الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة المرج في القاهرة

أشارت وزارة الداخلية اليوم، في خطاب إلى موقع “البوابة نيوز” إلى ما سبق ونشره الموقع تحت عنوان رفض ترويع والدته بالكلاب بلطجي ينتقم من شاب بطريقة بشعة في المرج .

وقالت، نود الإحاطة أنه بالفحص تبين عدم صحة ما بثه الموقع حيث تبين بتاريخ ٤ يوليو الجاري حدثت مشاجرة بين شخصين بسبب وجود خلافات جيرة سابقة مما نتج عن إصابة أحدهم للآخر وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت، كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية .