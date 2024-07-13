هبوط جزئي أسفل كوبري كفر شكر بطريق "بنها - المنصورة"

أكد محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه جرى تشكيل لجنة متخصصة برئاسته ضمت مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة ومهندسي كفر شكر، لمعاينة وجود هبوط جزئي أسفل كوبري كفر شكر بجوار ماكينات تشغيل كوبري طريق "بنها - المنصورة"، مما أدى إلى حدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه فور علمنا والمتابعة للواقعة جرى استدعاء الأجهزة المعنية عن مسئولية الكوبري التابعة لمديرية ري القليوبية وجرت المعاينة.

وأوضح غنيم، أنه جاري الآن التنسيق مع الأجهزة المعنية والمختصة لسرعة الانتهاء من إصلاح كافة التلفيات التي تعرض لها الكوبري وأحدثت به هبوطًا، حفاظًا على سلامة الكوبري والمنشآت العامة والحيوية للدولة، موجهًا بناءا على تعليمات المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بضرورة المتابعة على سلامة المرافق العامة.