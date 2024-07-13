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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا أماكن آمنة في غزة حتى المعلن عنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت نيبال فرسخ، مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مجازر الاحتلال لا تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة المواصي التي تعتبر من المناطق الآمنة التي دعا الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى النزوح إليها.

وأضافت "فرسخ" عبر مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المجزرة تضاف إلى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولكن اليوم هذه المجزرة تأتي ضد خيام النازحين التي ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يؤكد يوميًا، أنه لا وجود لأماكن آمنة في القطاع حتى التي يعلن عنها، حيث يدعو الناس للتوجه إليها، وبعد ذلك يستهدف النازحين.

ونوهت إلى أن منطقة المواصي، من المناطق المكتظة بالنازحين، والذين اضطروا للنزوح أكثر من أربع مرات، حيث توجهوا إلى هذه المنطقة بحثًا عن الأمان وهي منطقة تم إعلانها منطقة إنسانية آمنة من قبل الاحتلال.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي، أوقع عددًا كبيرًا من الأطباء والشهداء، حيث نتحدث عن عشرات الشهداء حتى هذه اللحظة لم يُكشف عن الحصيلة النهائية وتزداد كل ساعة”.

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