دفتر أحوال| شرم الشيخ تخطو نحو مستقبل أخضر.. انطلاق منظومة النقل الكهربائي النظيف وسط ترحيب واسع.. والأتوبيسات الكهربائية الحديثة مزودة بكاميرات وشاحن USB ونظام تنبيه لطلب النزول

السبت 13/يوليو/2024 - 09:00 م

شهدت مدينة شرم الشيخ، الوجهة السياحية العالمية الساحرة، حدثًا مهما تمثل في إطلاق محافظة جنوب سيناء لأول مرة منظومة وسائل المواصلات النظيفة، والتي تضم عدد 5 أتوبيسات كهربائية حديثة للنقل الداخلي في كافة أنحاء المدينة، ولاقى هذا المشروع الرائد استقبالًا حارًا من قبل المواطنين والسائحين على حدٍ سواء، حيث عبروا عن فرحتهم وإعجابهم بهذه الخطوة الرائدة نحو مستقبل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

حرص المواطنون والسائحون من مختلف الجنسيات على تجربة ركوب الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ، مُعربين عن رضاهم التام عن الخدمة الراقية التي تقدمها، وملأ العديد منهم كروت استبيان الرأي للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم لتطوير هذه المنظومة.

المواطنون قدموا مقترحاتهم حول تعريفة الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ وطرق التحصيل

وأبدى المواطنون والزائرون حرصهم على المشاركة في تطوير منظومة النقل الكهربائي الجديدة، من خلال تقديم مقترحاتهم حول تعريفة الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ وطرق التحصيل، سواء باستخدام بطاقات الدفع أو النقود، وتفاعل المسؤولون مع هذه المقترحات، مؤكدين على دراستها تمهيدًا لتطبيقها على أرض الواقع.

ووجه الجميع الشكر والتقدير للمسؤولين، وعلى رأسهم اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على الاهتمام بتوفير وسائل مواصلات حديثة وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين والسائحين في شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء يعطي إشارة البدء للتشغيل التجريبي للأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ

وأعطى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء إشارة البدء للتشغيل التجريبي للأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ، موجهًا السائقين بالالتزام بالمواعيد والمحطات المخصصة، مع الحفاظ على نظافة وسلامة الحافلات، وإجراء الصيانة الدورية لها، كما شدد على ضرورة حسن معاملة الركاب والالتزام بالزي الموحد للسائقين، بما يساهم في دعم القطاع السياحي بالمدينة.

وتتميز الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بشرم الشيخ بالعديد من المميزات، فهي تتسع لـ49 راكبًا، ومزودة بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وشاحن USB، ونظام تنبيه خاص لطلب النزول، وجهاز إنذار حريق وإطفاء ذاتي.

الأتوبيسات الكهربائية الحديثة تسير مسافة تتراوح بين 300 و350 كيلو مترًا بشحنة واحدة

وتسير هذه الأتوبيسات الكهربائية الحديثة، مسافة تتراوح بين 300 و 350 كيلو مترًا بشحنة واحدة، وتستغرق عملية الشحن من 120 إلى 180 دقيقة، كما تتمتع بسرعة قصوى تصل إلى 70 كيلو مترًا في الساعة، بما يتناسب مع السرعة المقررة داخل المدن.

وتشير منظومة النقل الكهربائي الجديدة التزام مدينة شرم الشيخ بالحفاظ على البيئة واستدامتها، كمدينة خضراء صديقة للبيئة، وتعد هذه الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة لتعميم استخدام الأتوبيسات الكهربائية الحديثة في كافة أنحاء المدينة، إيمانًا بأهمية تبني وسائل مواصلات حديثة ونظيفة تساهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.