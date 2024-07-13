الزمالك يحدد شروط بيع زيزو

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، وكيل احمد زيزو لاعب الفريق بالموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، ان الزمالك رحب ببيع زيزو مقابل ٦ ملايين دولار لمن يرغب في التعاقد معه.

وأضاف، أن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي وصل للزمالك للتعاقد مع زيزو من اي اندية سواء في أوروبا أو الخليج.

وتابع، أن زيزو يرغب في الاحتراف الخارجي خلال الفترة الحالية لعدة أسباب أهمها المقابل المادي بالنسبة للاعب.

واتم، ان وكيل زيزو عرض اللاعب على عدة اندية سعودية وقطرية خلال الفترة الحالية تمهيدا لرحيله عن الابيض.