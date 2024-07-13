اتحاد الناشرين يطلق مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين عن إطلاق مسابقة لتصميم هوية بصرية جديدة تُعبر عن رؤية الاتحاد ورسالته الثقافية وعن هدفه للنهوض بمهنة النشر وصناعة الكتاب.

ويدعو الاتحاد المبدعين من الفنانين ومصممي الجرافكس للمشاركة في هذه المسابقة، و يحصل الفائز على مكافأة مالية قدرها خمس وعشرون ألف جنيه.

مواصفات الهوية البصرية المطلوبة، شعار يعكس اسم الاتحاد ورسالته وهويته، وأسلوب تطبيق الشعار والهوية البصرية على المنشورات المختلفة؛ مطبوعة أو رقمية، شاملة، على سبيل المثال: البيانات الاعلامية الصادرة عن الاتحاد، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أجنحة الاتحاد في المعارض، البانرات بمختلف أنواعها وأشكالها

- لوحة الألوان الأساسية Color Palette وطريقة استخدام كل لون

- مجموعة الخطوط typography وطريقة استخدام كل منها

- اي عناصر بصرية أخرى تتعلق بالهوية البصرية المقترحة.

كما تتضمن شروط المسابقة الآتي:

- أن يكون التصميم عصري وبسيط يلائم كل الاستخدامات

- أن يكون المتقدم هو صاحب كل حقوق الملكية الفكرية للتصميم، وأن يتعهد بالتنازل إلى الاتحاد عن كل حقوق استغلال الهوية البصرية عند وقوع الاختيار على التصميم

طريقة التقديم

ترسل التصميمات المقترحة في موعد أقصاه ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تكون شاملة كل المكونات المذكورة، والسيرة الذاتية لصاحب التصميم إلى البريد الإلكتروني:

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