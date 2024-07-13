ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خاص.. الزمالك يحصل على توقيع لاعب بيراميدز

محمود صابر
محمود صابر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، خلال الفترة الماضية لضمه بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن صابر وقع لمدة خمس مواسم في حضور حسين السيد عضو مجلس إدارة الأبيض.

وتابع، أن الزمالك يفاوض في الفترة الحالية لضم اللاعب خاصة وان هناك موافقة مبدئية على بيع اللاعب .

وأضاف، ان صابر ابلغ مسؤولو بيراميدز برغبته في الانتقال للزمالك خاصة وانه يشارك على فترات مع الفريق منذ عودته من الاعارة من نادي زد في يناير الماضي.

واتم، ان الزمالك ينتظر انتهاء اللاعب من الاولمبياد لإنهاء الأمور بشكل رسمي خاصة وان جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء وافق على التعاقد معه.

خاص الزمالك بيراميدز الصفقات الصيفية الدوري الممتاز