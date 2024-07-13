خاص.. الزمالك يحصل على توقيع لاعب بيراميدز

نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع محمود صابر لاعب وسط بيراميدز، خلال الفترة الماضية لضمه بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن صابر وقع لمدة خمس مواسم في حضور حسين السيد عضو مجلس إدارة الأبيض.

وتابع، أن الزمالك يفاوض في الفترة الحالية لضم اللاعب خاصة وان هناك موافقة مبدئية على بيع اللاعب .

وأضاف، ان صابر ابلغ مسؤولو بيراميدز برغبته في الانتقال للزمالك خاصة وانه يشارك على فترات مع الفريق منذ عودته من الاعارة من نادي زد في يناير الماضي.

واتم، ان الزمالك ينتظر انتهاء اللاعب من الاولمبياد لإنهاء الأمور بشكل رسمي خاصة وان جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء وافق على التعاقد معه.