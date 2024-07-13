برلماني يقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الكلي بالمدارس

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، مستندًا على نص قانون التعليم 139 لسنة 1981. بشأن إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس.

وأشار عضو مجلس النواب في الاقتراح، إلى أن مادة التربية الدينية رغم عدم إضافتها للمجموع النهائي للطالب، لكنها مادة أساسية يتم تدريسها لطلاب المدارس المختلفة. موضحًا أنها لا تلقى الاهتمام المطلوب فى تدريسها من قبل المعلمين، أو حتى مذاكرتها من قبل الطلاب.

ولفت إلى أن “الطلاب يعتمدون على قراءتها ومراجعتها ليلة الامتحان فقط، دون تركيز أو اهتمام، إذ أن معظم الفصول تكون فارغة من الطلاب خلال حصة التربية الدينية، وبالتالى وفى ظل ما يشهده مجتمعنا المصري من عادات وأفكار دخيلة علينا وعلى ثقافتنا تؤثر بالسلب على أبنائنا وعلى أفكارهم وعادتهم وطريقتهم وأسلوبهم”.

وحرص خالد أبو نحول، على التصدى لكل تلك الأفكار الهدامة موضحًا: « نحرص على ترسيخ ثوابت ومبادئ ديننا الوسطى المعتدل، وعلى تنشئة جيل قادر على مواجهة الفكر بالفكر فأبناء اليوم هم أباء الغد وهم دعائم وقواعد الدولة المصرية، وبالتالى نرى ضرورة الإهتمام بشكل أكبر بمادة التربية الدينية بمختلف المدارس ، مع التأكيد على ضرورة حفظ آيات القرآن الكريم وشرحها وتفسيرها».

واقترح عضو مجلس النواب، إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع النهائى الذى يحصل عليه الطالب.