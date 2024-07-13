رئيس بنى مزار: تكثيف حملات النظافة بأحياء المدينة

كلف اللواء احمد السايس رئيس مجلس ومدينة بنى مزار، نوابه بالمتابعة الميدانية لحملات النظافة بالمدينة .



وشدد السايس، على رؤساء الاحياء ضرورة الاهتمام برفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة .



فتفقد عاكف عبدالسلام وعادل عوض نائبا رئيس المركز حملات النظافة المكبرة بأحياء المدينة لرفع كفاءة مستوى النظافة.



وجرى تكثيف اعمال النظافة فى طريق مصر أسوان الى مستشفى الحميات والصدر والمستشفى العام وطريق ابو حرب وطريق صندفا وطريق القيس وطريق البحر وشارع السلام وشارع مدرسة الصناعه وشارع العاشر من رمضان وشارع الجلاء وشارع الحرية وشارع ابو حسيبة وشارع عمر بن الخطاب وشارع الثورة .



واستمرت اعمال النظافة بالفترتين الصباحية والمسائية كما شارك رؤساء الاحياء والمشرفين العمال فى كنس الشوارع وتفريغ صناديق المخلفات لتحسين منظومة النظافة .



وجرى رفع كفاءة الطرق بالاحياء حيث تم تسويتها وتمهيدها بالجليدر لتحسين حركة السير امام المواطنين.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بشأن الاهتمام بأعمال النظافة.