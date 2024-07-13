5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملا ت اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة على ارتفاع بنسبة 0.8 % وبقيمة 20 دولارًا، وسط تزايد التوقعات ببدء الفيدرالي الأمريكي لدورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.



وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 3250 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 2411 جنيهًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2786 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2167 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26000 جنيه.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3245 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2414 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2411 دولارًا.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في يونيو بنسبة 0.2٪ على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.1٪ وأعلى من 0٪ في مايو، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.4٪ على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2٪.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين من 2.4٪ إلى 2.6٪، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.3٪. ارتفع التضخم الأساسي إلى 3٪، ارتفاعًا من 2.6٪.

وفي الوقت نفسه، ظل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تحولات السياسة النقدية، وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو جولسبي إلى أن بيانات التضخم الأخيرة "مواتية" ويمكن أن تقصر رحلة بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو أهداف التضخم.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم أن مستوى أسعار الفائدة الحالي مناسب للظروف الحالية ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بين 1.5٪ و 2٪ هذا العام.

و أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على الاستثمار انتعش في أوروبا الشهر الماضي، تزامنًا مع خفض أسعار الفائدة.

وتترقب الأسواق حاليًا لقرار البنك المركزي الأوروبي، بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، بعد خفضها في يونيو.