بالصور.. وزير الإسكان يجري زيارة مفاجئة لمحطة تنقية مياه "المنشية 1" بالإسكندرية

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة مفاجئة لتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب "المنشية 1" بمحافظة الإسكندرية، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ألف م3 يومياً، وتخدم 1.4 مليون نسمة بمناطق (القبارى - المكس - الدخيلة - البيطاش - العجمى).

جاء ذلك عقب تفقد الوزير لمشروع "صوارى".

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المحطة (المعمل - المروقات - المرشحات - عنبر الطلمبات - غيرها)، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على المحطات فى أفضل حالة، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين،



كما استعرض الوزير، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى محافظة الإسكندرية، وخطة الشركة لتلبية الاحتياجات المستقبلية، موجهاً بالعمل على تقليل الفاقد، والتصدى لوصلات الخلسة، والتوسع في تركيب العدادات، ووضع خطط مرحلية على مستوى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة من مياه الروبة وغسيل المرشحات، والتنسيق مع المحافظات لحسن استغلال تلك المياه، وتعميم ذلك على مستوى الجمهورية.

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