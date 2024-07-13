نائبة تطالب بخطة واضحة لكل وزارة والربط بين الصناعة والتعليم

وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، الشكر للوزراء على بياناتهم عن برامج وزاراتهم، مشيرة إلى أهمية وجود خطة واضحة لكل وزارة في برنامج الحكومة.

وأشارت خلال كلمتها باجتماع اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اليوم السبت، إلى أن البيانات المعروضة عبارة عن أهداف رائعة فقط، مطالبة بضرورة وجود ربط بين الصناعة والتعليم والقيام بعمل حاضنات تكنولوجية، متسائلة عن مؤشرات الوزارة لكي يتم ذلك، وعن المحفزات التي ستُعطى للقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن أغلب مشاركة القطاع الخاص في مصر في القطاع الدوائي، بالرغم من أن البحث العلمي هو قاطرة الصناعة، كما أشارت إلى عدم وجود إرشاد أكاديمي ولا مهني، مطالبة بالاهتمام أكثر بهيئة التدريس وهيئة الطلبة وحقوقهم داخل الجامعة، وإنشاء منظومة شكاوى رقمية للجامعات.

وطالبت "على" بمراجعة خريطة السياحة التعليمية حتى يتم جذب الأجانب والعرب للدراسة في مصر، كما طالبت بالنظر في تخفيض المصروفات الخاصة نظراً لغلوها في الفترة الحالية، والقضاء على الكثافة الطلابية، وعودة دور الأخصائي الاجتماعي، وأشادت بالعرض المقدم من وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة.

