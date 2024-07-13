حبس شخصين انتحلا صفة موظفين عموميين في شبرا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة ،حبس شخصين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، انتحلا صفة موظف عمومى بأحد الاحياء بمحافظة القاهرة وتحصلا على مبلغ مالى من أحد الأشخاص وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

والقت الأجهزة الأمنية القبض علي شخصين انتحلا صفة موظف عمومى وتحصلا على مبلغ مالى من حارس أمن بدعوى أن العقار المسؤول عن حراسته به مخالفات.

وكان قسم شرطة شبرا تلقي بلاغا من حارس عقار لأحد المبانى يفيد بقيام شخصين بإيهامه بأنهما موظفين بأحد الأحياء بمحافظة القاهرة وتحصلا منه على مبلغ مالى بدعوى وجود مخالفات بالمبنى التابع له.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهم واعترفوا بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.