حماس: مجزرة المواصي استمرار لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

أكدت حركة حماس، أنَّ مجزرة «المواصي» في «خان يونس» تعد استمراراً لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت «حماس»، في التصريحات التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل : «ندين بأشد العبارات المجزرة المروعة في المواصي بخان يونس التي تشكل تصعيدا خطيرا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب».

وأشارت إلى ارتكاب الاحتلال مجزرة بشعة في منطقة «المواصي»، الواقعة غرب مدينة «خان يونس» التي صنفها الاحتلال على أنها "مناطق آمنة" ودعا المواطنين للانتقال إليها.

واستطردت: «ادعاءات الاحتلال باستهداف قيادات في المواصي "كاذبة" وتهدف للتغطية على حجم المجزرة المروعة.