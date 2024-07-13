تعليم الجيزة تتابع امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات

تابع اليوم، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية والمقدم هاني عماد من مديرية أمن الجيزة ونيڤين نعيم مدير إدارة الإحصاء بالمديرية ومجدى أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة، وممثلة مديرية الصحة بالجيزة.

وقد أدى الطلاب اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) شعبة الرياضيات. بنسبة حضور 98.3٪، ومادة التاريخ ورقة أولى للمكفوفين بنسبة حضور 95.65٪.

وبالنسبة للمتفوقين (stem) شعبة العلوم والرياضيات، مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الاجنبية الثانية) وذلك بنسبة حضور 100٪، هذا ولم ترصد غرفة العمليات أية معوقات داخل اللجان اليوم.

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقاً حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

كما أكد طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم أن القلم المستخدم فى الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، وكذلك لابد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

وفي سياق متصل صرح سلومة، بأن مديرية الصحة بالجيزة قامت بالمشاركة مع مديرية التربيه والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما جرى تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ.

كما جرى التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ.

كذلك أيضاً التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.