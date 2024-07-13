ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

السجيني: اختيار وزراء التعليم العالي والتعليم والعمل للمشاركة لدراسة برنامج الحكومة كان موفقاً

أحمد السجيني
أحمد السجيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اختيار وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم ووزير العمل للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة كان موفقاً لارتباط الوزارات الثلاثة وخططهم.

وطالب السجيني في تصريحات على هامش اجتماعات اللجنة، بتوجيه المجهودات البحثية نحو الهوية المصرية وعدم الاعتماد على النقل من الآخرين.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه استشهد بمقال في مجلة "ساينس" حول استخدام مادة صينية لتخفيض درجات الحرارة بنسبة 16 درجة مئوية، مشيراً إلى أن المادة المستخدمة هي مادة حيوية زراعية موجودة في مصر.

وأكد السجيني أنه تحدث حول ما أعلنه وزير التعليم حول مشكلة الكثافة الطلابية، وما أثاره الوزير السابق طارق شوقي حول الحاجة إلى 35 ألف مدرسة سنويا، بينما ما يتم بناؤه وفق الإدارات المحلية هو 2000 مدرسة فقط، وهو لا يقضي على الكثافة، قائلاً إن ما يحدث كأنه يحرث في البحر.

وطالب بخطة جديدة لمشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس التي تحتاجها الدولة، والتي تشكل 90% من المدارس الخاصة والحكومية.

وأضاف "السجيني" أنه أثار منظومة تراخيص البناء التي انضمت إليها الجامعات والتي لم تحقق الجدوى منها، ففي الإسكندرية على مدار 4 سنوات تم منح رخصتي بناء فقط، وفي الجيزة لم يتم إصدار أي تراخيص.

وتابع: "طالبنا إما بأن تنسحب الجامعة وتعاد منظومة إصدار الترخيص للمحليات، أو تعديل المنظمة الحالية لتسهيل إصدار تراخيص البناء".

الإدارة المحلية بمجلس النواب التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي