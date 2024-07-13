رسائل رئيس صربيا من القاهرة.. إشادة بإدارة السيسي للبلاد وسط التحديات والأزمات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

كما أعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك حيث قال الرئيس الصربي السيسي خلال المؤتمر : وقعنا العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي تهم الدولتين وتسهم في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين ونشهد تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر وناقشنا العديد من القضاياالدولية".

وأضاف الرئيس الصربي: بحثنا أوجه التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية كما وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة قائلا: نشعر أننا فى وطننا الثاني ونحن فى القاهرة اليوم وأود أن اشكركم فخامة الرئيس على زيارة صربيا ووقعنا اليوم عدة اتفاقيات مهمة للبلدين وهي اتفاقيات تهم البلدين لدعم أواصر التعاون بين البلدين

وتابع رئيس صربيا: “اتفقنا على أن ما يحدث الآن إعجاز فى العلاقات الدولية خاصة فيما يتعلق بمجال السلام اليوم هناك الكثير من البلدان التي لا تدعو للسلم وتدعو للعكس منه وتطرقنا إلى الكثير من القضايا الدولية ومنها الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأمور وسبل التعاون فى المجالات الفنية والعسكرية وسوف يكون هناك تدريبات مشتركة للقوات المسلحة فى الدولتين”.

واستكمل: "أشيد بطريقة إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد فى ظل التحديات المحيطة بها حيث يوجد نزاع فى السودان والأوضاع فى ليبيا والمشاكل فى قناة السويس والأزمة فى قطاع غزة ولديكم حوالي 9 ملايين لاجئ فى مصر وبالطبع هناك استمرار فى البناء وتم بناء عاصمة جديدة والتنمية فى الساحل الشمالي".

وأضاف: “حالفني الحظ لاتعلم الكثير من فخامة الرئيس السيسي ورأيت الكثير من الأمور من منظور مختلف ولديكم صديق ممثل فى جمهورية صربياونشكركم على كرم الضيافة وادعوكم إلى زيارة صربيا مرة أخري”.