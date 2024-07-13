مصر وصربيا تعتزمان تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة

قال رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش، إن ما يحدث الآن إعجاز على مستوى العلاقات الدولية بين مصر وصربيا فيما يتعلق بمجال السلام، لأن اليوم في عالمنا هناك الكثير من البلدان التي لا تدعو إلى السلم.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "القاهرة الإخبارية": "سوف تكون لدينا تدريبات مشتركة بين القوات المسلحة للدولتين، وللقوات الخاصة بين الدولتين، وسوف نشهد الفترة المقبلة الكثير من الزيارات من المستثمرين الصربيين إلى مصر، ونرحب بالمستثمرين المصريين"ووجّه تحية للرئيس السيسي، مرددا: "أنا معجب للغاية بالطريقة التي تدير بها البلاد، في ظل المناخ المحيط بكم، يوجد حولكم النزاع في ليبيا والسودان، والأزمة في غزة، و9 ملايين لاجئ في مصر، ورغم كل ذلك تستمرون في البناء والتنمية وبنيتم عاصمة جديدة".

وواصل: "لقد حالفني الحظ لأتعلم الكثير من فخامتكم، ورأيت الكثير من الأمور بمنظور مختلف".

وأكد أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي تهم الدولتين، وتسهم في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، مضيفًا: "إن هناك تقدمًا كبيرًا في العلاقات مع مصر، وناقشنا العديد من القضايا الدولية".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.