الرئيس الصربى: وقعنا اتفاقيات عدة في مجالات حيوية لتوطيد أواصر التعاون

وجه رئيس صربيا، ألكسندر فوتشينتش، التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حسن الاستقبال، مؤكدًا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي تهم الدولتين وتسهم في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أذاعته "القاهرة الإخبارية": "نشهد تقدمًا كبيرًا في العلاقات مع مصر، وناقشنا العديد من القضايا الدولية".

تابع: "بحثنا أوجه التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية".

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.