ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: نرفض توظيف معبر رفح كأداة لفرض الحصار على الشعب الفلسطينى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات اليوم السبت، تناولت كل المشكلات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، ولعل أهمها الصراع الروسي الأوكراني، وما يحدث في قطاع غزة.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر وصربيا تؤكدان رفضهما القاطع لما يحدث في قطاع غزة، وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه بأن المباحثات تضمنت مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، مؤكدًا أن مصر ترفض بشكل قاطع للتهجير القسري، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورفض مصر توظيف معبر رفح البري ليكون بمثابة أداة لفرض الحصار على الشعب الفلسطيني.

وشهد الرئيس السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة الصربي ألكسندر فوتشيتش مصر وصربيا