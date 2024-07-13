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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل جديدة في واقعة العثورعلى جثة شاب داخل سيارة أعلى دائري الوراق

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لكشف تفاصيل وملابسات واقعة العثور على جثمان شاب داخل سيارة كانت تصطف أعلى الطريق الدائري أمام سلم الجامع الأبيض بالوراق.

وأشارت تحريات الأجهزة مباحث الوراق إلى كشف هوية السائق وتبين أنه يدعى «محمد . ز. م» في العقد الثاني من عمره يعمل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي، ويكثف رجال الأمن من تحرياتهم للكشف عن سبب الوفاة وملابساتها.

سائق يهشم رأس آخر بسبب ركنة سيارة 


وفي واقعة أخرى، ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر"سائق" متهم بإصابة آخر بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة، وذلك بسبب خلافات ونشوب مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

وتبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إصابة (إبراهيم. أ، سائق ــ سن 30 عاما) مصابًا بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، على يد (عمرو. ج، سائق ــ سن 29 عامًا)، وذلك بعد نشوب مشاجرة بينهما بدائرة المركز.

وأشارت التحريات أن سبب المشاجرة هو ترك الثاني لسيارته بأحد الشوارع، مما أحدثت توقف حركة المركبات بالشارع و حدوث كثافات مرورية، فنشب خلاف بينهما على أولوية المرور تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بضرب المصاب بشومة على رأسه مما تسبب في إصابته.

وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بسبب الخلاف على أولوية المرور وقيام المتهم بترك سيارته في الشارع مما أدى لحدوث كثافات مرورية، واعترض المصاب على هذا الأمر فنشبت مشاجرة بين الطرفين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة بين سائقين اثنين، وإصابة أحدهما بكسر في الجمجمة وحدوث نزيف داخلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين أنه نشبت مشاجرة بين سائقين بسبب خلاف على أولوية المرور، وركن سيارة في الشارع، وإعتداء المتهم على المصاب بالشوم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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