ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسى يعلن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي تساهم في تنمية العلاقات بين مصر وصربيا.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاقية التجارة الحرة ستساهم في رفع معدلات النمو والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير.

وأشار إلى أهمية الانعقاد الدوري بين البلدين، ما يسفر عن دفع التعزيز بين البلدين لا سيما في قطاعات الاستثمار، الزراعية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاقية التجارة الحرة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مصر وصربيا