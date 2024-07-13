الرئيس السيسى يعلن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، التي تساهم في تنمية العلاقات بين مصر وصربيا.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاقية التجارة الحرة ستساهم في رفع معدلات النمو والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير.

وأشار إلى أهمية الانعقاد الدوري بين البلدين، ما يسفر عن دفع التعزيز بين البلدين لا سيما في قطاعات الاستثمار، الزراعية، السياحة، وتكنولوجيا المعلومات.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

وشهد الرئيس السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.