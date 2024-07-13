رسالة ترحيب من قرينة السيسي للسيدة الأولى لجمهورية صربيا (صور)

قالت السيدة قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي : أرحب بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي إمتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا.

وفي السياق عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

كما أعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك حيث أكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر وألقي الرئيس كلمة جاء نصها:

بدايةً، أود أن أعرب عن سعادتي البالغة باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في مصر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً بما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين بلدينا الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام ١٩٠٨ والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف.. من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز.