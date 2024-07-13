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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس الصربي: العلاقات مع مصر تشهد تقدما كبيرا وناقشنا العديد من القضايا الدولية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الصربي
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وقعنا العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات التي تهم الدولتين وتسهم في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واضاف الرئيس الصربي، خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية مع مصر، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": نشهد تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر وناقشنا العديد من القضايا الدولية.

وأضاف الرئيس الصربي، بحثنا أوجه التعاون على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والعسكرية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

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