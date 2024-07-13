طلاب هندسة حلوان يبدعون فى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية

انتهى طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان من مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية يهدف إلى دراسة وتصميم نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء.حيث يعد الهيدروجين الأخضر كمصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون.

وقام الطلاب بتصميم نظام متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتحليل كفاءة النظام وتحسين أداء عملية التحليل الكهربائي للماء، بجانب تقييم الجوانب الاقتصادية للنظام ومدى جدواه من الناحية التجارية، ودراسة الأثر البيئي للنظام وتحديد مدى إسهامه في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وكانت مكونات المشروع عبارة عن وحدات الطاقة الشمسية من خلال تصميم وتركيب الألواح الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، ودراسة أنواع الألواح الشمسية واختيار النوع الأمثل من حيث الكفاءة والتكلفة.

وايضا تم استخدام جهاز التحليل الكهربائي وتم عمل تصميم جهاز التحليل الكهربائي لفصل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، واختيار المواد المناسبة للأقطاب والالكتروليتات لضمان كفاءة عالية وعمر افتراضي طويل.

وايضا تم استخدام النمذجة والمحاكاة، من خلال استخدام برامج الحاسوب لمحاكاة أداء النظام وتحديد نقاط التحسين، وتحليل البيانات وتحديد أفضل الظروف التشغيلية.

وكذلك تم دراسة الجدوى الاقتصادية، وحساب التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل والصيانة، ومقارنة التكاليف مع الفوائد البيئية والاقتصادية.

يأتى هذا فى إطار مبادرة "هنسوقلك" لتسويق مشاريع التخرج والابتكارات العلمية للطلاب، التي أطلقتها أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان، وتقام المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. كما يشرف على المبادرة الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة.