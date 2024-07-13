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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "الصحة" بالدقهلية يستعرض إنجازات إدارة بنوك الدم

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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أعلن  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم السبت، إنجازات إدارة بنوك الدم خلال النصف الأول من العام والتى تضمنت، إنشاء بنك دم تخزيني بمستشفي شبراهور المركزي، بحضور لجنه من الإدارة العامة لبنوك الدم.

وأضافت الدكتورة فاتن فتحى مدير إدارة بنوك الدم أن النصف الأول من العام الجارى شهد توريد عدد 2 جهاز هيموجلوبين (قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم ) لكل من بنك دم مستشفى بلقاس العام وبنك دم مستشفى ميت غمر المركزى من التموين الطبى بالعباسية بإجمالي 25 الف جنيهاً.

وأشارت مدير إدارة بنوك الدم إلى أنه جرى  توريد عدد 3 جهاز ميكروبيبيت ثابت سعه (50ميكرون & 100 ميكرون &1000 ميكرون ) لصالح بنك دم مستشفى دكرنس العام من التموين الطبى بالوزارة وذلك لحسن سير العمل و انتظامه.

وأوضحت أن اجمالى اعداد المتبرعين الشرفيين لبنوك الدم التجميعية بمحافظة الدقهلية من يناير حتى 30/6/2024 بلغ 13437 قربه دم فى حين وصل اجمالى اعداد قرب الدم المنصرفة للمرضى ببنوك الدم التجميعية و التخزينية خلال نفس الفترة  15221 قربة دم .

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