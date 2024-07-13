السيسي: بحثنا مع رئيس صربيا القضايا الدولية.. وأكدنا ضرورة إحلال السلام بأوكرانيا والسودان وليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نؤكد تطلعنا المشترك لدفع العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون مع صربيا على الأصعدة كافة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية مع صربيا، نقلتها قناة "القاهرة الاخبارية" اليوم السبت، أن المباحثات التي أجريتها مع الرئيس الصربي تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت بضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار بغزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأضاف الرئيس: “بحثنا مع رئيس صربيا مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأكدنا ضرورة إحلال التهدئة والسلام في أوكرانيا والسودان وليبيا”.

وشهد الرئيس السيسي، ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، يأتي على رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، نظيره الصربي ألكسندر فوتشيش بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الصربي وقرينته، لدى وصولهما إلى القصر، حيث عزفت الموسيقى العسكرية النشيد الوطني لكل من مصر وصربيا، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف.