بالأسماء.. إصابة 12 مواطنا حادث سير بالمنيا

أصيب 12 مواطن، اليوم السبت، جراء وقوع حادث سير بالطريق الدائري بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار بانقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الغرباوي بدائري مركز بني مزار.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص (سهام احمد عبد العزيز50 سنة، مقيمة بني مزار، محمد حسن سيد 51 سنة، مقيمة بني مزار، ناشد اسحق زكي 60 سنة، مقيم مغاغة، إيمان بكري علي 43 سنة، مقيمة مغاغة، نورهان عربي محمد 17 سنة، مقيمة مغاغة، محمد محمود خلف 18 سنة، مقيم مطاي، مدحت مجدي مهني 46 سنة، مقيم مغاغة، سيد حسن سيد 58 سنة، مقيم مطاي، فاطمة أحمد حسن 19 سنة، مقيمة مغاغة، فاطمة سيد عبد الله 21 سنة، مقيمة مغاغة، فايز فتحي أحمد 58 سنة، مقيم بني سويف، جمال جودة محمد 55 سنة، مقيم بني سويف )، تم نقل المصابين لمستشفى الشيخ فضل.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.