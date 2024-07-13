استعدادا لافتتاحه.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لفندق رأس البر

تفقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت يرافقه، الدكتور محمود سعد مركز الإستشارات الهندسية، الدكتوى رضا ابراهيم محمد مدير عام الادارة العامة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلي الجهة المنفذة التجهيزات النهائية وتجهزات الأثاث لفندق جامعة المنصورة الجديد، بمدينة رأس البر، فى إطار خطة استكمال أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بالفندق لافتتاحه فى القريب العاجل وتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بمنسوبى الجامعة لتحقيق الرضا الوظيفى وتتهتم بتوفير كافة الخدمات الإجتماعية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهدف تحقيق التميز والجودة في الخدمات الفندقية المقدمة، وشدد خلال الجولة على أهمية استكمال كافة الأعمال المتعلقة، بالتشغيل الفعلى للفندق في القريب العاجل.

يُذكر أن الفندق يقع فى موقع متميز بالقرب من شاطئ مدينة رأس البر و يضم 32 غرفة منهم 8 أجنحة عائلية و 24 غرفة فندقية.

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