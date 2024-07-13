اليابان تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية|شاهد

السبت 13/يوليو/2024 - 03:22 م

تقوم اليابان بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، كجزء من جهودها لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية أن بلادها تدعم حل الدولتين وتتفهم هدف الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

في الوقت ذاته أكدت الوزيرة أن اليابان تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف، مضيفة: "فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام."

يذكر أن هناك عدة دول حول العالم اعترفت بدولة فلسطين خلال الفترة الأخيرة، من بينها النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.

على صعيد متصل تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.