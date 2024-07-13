تقرير: التجارة البينية الإفريقية زادت بنسبة 7.2% في عام 2023

كشف تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) أن التجارة البينية الإفريقية سجلت نموا بنسبة 7.2% خلال عام 2023 لتصل إلى 192 مليار دولار، مشيرا إلى أن التجارة الإقليمية مثلت 15% من إجمالي تجارة القارة خلال العام الماضي مقارنة بـ 13.6% في عام 2022.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تخفي تفاوتات كبرى بين المناطق الإقليمية في القارة فمازال الجنوب الإفريقي هو المحرك الرئيسي للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 41.4% مقابل 25.7% لمنطقة غرب إفريقيا و14.1% لشرق إفريقيا و12.4% لشمال إفريقيا و6.6% لوسط إفريقيا.

وكشف التقرير أيضا عن أن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري إقليميا وخارجيا لإفريقيا قد انخفضت بنسبة 6.3% في عام 2023 لتصل إلى حوالي 1300 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أدت إلى تباطؤ الطلب العالمي على المواد الخام وأثقلت صادرات القارة من البضائع، ومن هذه العوامل: تصاعد التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب المطولة في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وفي العديد من الدول المتقدمة.

وذكر تقرير "أفريكسيم بنك" أنه بينما يمثل النفط أكثر من 36% من إجمالي الصادرات الإفريقية، فقد أثرت تقلبات أسعاره سلبيا على الأداء التجاري للقارة، ففي واقع الحال، تراجعت أسعار النفط إلى متوسط 82.62 دولارا للبرميل في عام 2023 مقابل حوالي 99.82 دولارا للبرميل في عام 2022.

وأضاف أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط، مثل نيجيريا وأنجولا والجابون وغينيا الاستوائية وليبيا، تأثرت بتداعيات تقلبات الأسعار إلى حد كبير. فقد عانت نيجيريا، على سبيل المثال، من تراجع في إجمالي تجارتها مع دول العالم الأخرى بنسبة 19.08% في عام 2023.

وقال التقرير إن الشركاء التجاريين الرئيسيين لقارة إفريقيا يتغيرون مع تحول الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى مصادر مهمة للطلب والنمو العالميين، موضحا أن حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات القارة تراجعت من متوسط 47.8% خلال تسعينيات القرن الماضي إلى 26.8% خلال الفترة 2014 /2023، بينما ارتفعت حصة آسيا، من جهة أخرى، من 4.5% خلال التسعينيات إلى 26% خلال الفترة 2014 /2023.

