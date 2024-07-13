177 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا خلال 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177% .

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7 %.

وأكد الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وصربيا لتصل إلى 120.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 104.7 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى صربيا خلال عام 2023

1- خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار.

2- أسـمــــــدة بقيمة 18.5مليون دولار.

3- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار

اهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023

1- تبـــــغ بقيمة 75.6 مليون دولار .

2- حبــــوب بقيمة 2 مليون دولار.

3- الات وأجهـزة كهـربائيـة واجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار.

4- أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار.

5- مطاط ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.

كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.

وسجــل عــدد سكان مصــر اليوم 106.5 مليون نسمة، بينما سجل عدد سكان صربيا اليوم 7 مليون نسمة.