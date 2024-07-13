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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: تشغيل مستشفى العدوة المركزي تجريبيًا نهاية الشهر

محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد مستشفي العدوة
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تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة وأحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، المستشفى المركزي للاطمئنان على تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من الاقتراب من التسليم النهائي للمشروع. 

وأكد المحافظ أن التشغيل التجريبي لمستشفى العدوة سيكون بنهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية هذا الصرح في تقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي العدوة والقرى المجاورة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف اللواء كدواني، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في المحافظة، موضحًا أن المستشفى يضم 6 أدوار ويشمل 4 غرف عمليات، و38 وحدة رعاية مركزة، و135 سريرًا، بالإضافة إلى وحدة غسيل كلوي، وغرف عمليات، وعناية مركزة، وصيدلية، وقسم أشعة.

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى يعد إضافة هامة للبنية التحتية الصحية في المنيا، وسيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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