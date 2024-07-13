رئيس محلية النواب يطالب الوزراء برسائل واضحة لطمأنة المواطنين

وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشكر للوزراء عن بياناتهم التى أدلوا بها أمام اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، مقترحاً أن تقوم كل وزارة بتوضيح خطتها من خلال نقاط محددة وجدول زمني لتنفيذها، مطالبا وزير الشئون النيابية والقانونية أن يكون البيان المعد من كل وزير عبارة عن عناصر يكون به رسائل واضحة لطمأنة المواطنين .

جاء ذلك خلال كلمه له أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والعمل والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة حيث يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها نحو 42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.