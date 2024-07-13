محافظ بني سويف يلتقي مجموعة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم،مجموعة من الشباب من خريجي البرنامج الرئاسي للتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في حضور د محمد جبر معاون المحافظ

حيث دار نقاش حول الفترة المقبلة وسبل التعاون والدفع بالجهود الشبابية في خطة واستراتيجية المحافظة التنموية، وكذا التعاون في المبادرات القومية والرئاسية، المبادرات المحلية.

وأكد المحافظ على أن الشباب شريك فاعل ومؤثر في رؤية المحافظة التنموية، وأن شباب بني سويف كانوا نموذجا يحتذى به خلال السنوات الماضية لما بذلوه من مشاركة فاعلة وانخراطهم الإيجابي في كافة الجهود، وكذا المشاركة الفاعلة في مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين.

من جانبهم، هنأ الشباب المحافظ بتجديد القيادة السياسية التي تؤمن بدور الشباب وبالفعل أصبح تمكين الشباب شيئا واقعيا وليس مجرد شعارات، مبدين تحية إعزاز وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانه الكبير بالشباب وقدارتهم على العطاء المميز في مختلف ميادين العمل، مؤكدين للمحافظ أنهم مستمرون في العمل وبذل قصارى الجهد لتحقيق الرؤية التنموية للمحافظة.