السيسي: اتفاقية التجارة مع صربيا تساهم في دفع معدلات التعاون الإقتصادي والتجاري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اليوم السبت، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب عقب المباحثات بين الجانبين، إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع الرئيس الصربي تؤكد تطلعنا المشترك لاستمرار البناء على الزخم، والذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب زيارتي إلى بلدكم الصديق في عام 2022، حيث عكست الحفاوة التي حظيت بها والطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون، في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، العسكرية، والثقافية في أعقابها، ووجود إيمان مشترك بأهمية وضع أساس راسخ لتنمية العلاقات الشاملة، بين مصر وصربيا.

وأضاف الرئيس، أنه تم اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الالتزام بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم، لا سيما اتفاقية “التجارة الحرة” التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري، بشكل كبير، بين البلدين، إضافة إلى أهمية الانعقاد الدوري لآليات التعاون الثنائي وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية واللجنة المصرية الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في قطاعات، "الاستثمار، والزراعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات".