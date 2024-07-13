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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع تطوير وتحديث نادي النيل برأس البر

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمود سعد المشرف على المشروع بمركز الاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة التجهيزات النهائية لمشروع تطوير وتحديث نادي النيل بمنطقة الجربي بمدينة رأس البر.

ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لإفتتاح المقر الثاني لنادي النيل جامعة المنصورة في القريب العاجل، لتقديم خدمات متنوعة لمنسوبي الجامعة من خلال برنامج خدمات متميز استغلالًا للموقع المتميز للنادي بمدينة رأس البر.

فيما تم الانتهاء من عمليات التطوير، وتشمل المقر الإداري والسور وقاعة الأفراح والقاعة متعددة الأغراض والقاعات الخدمية، حمام سباحة نصف أوليمبي مع منظومة كهروميكانيكس، منطقة أكوا بارك، تعديل السور الخارجي وطبيعة التشطيب، ومبني الخدمات المساعدة وزيادة دور خفيف كمقر خدمي ومطعم متميز.

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المنصورة بجامعة المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة مدينة رأس البر الدكتور شريف يوسف خاطر