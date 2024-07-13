وقف إطلاق النار ورفض التهجير أبرزها.. رسالة قوية من السيسي بشأن تطورات حرب غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف المصري القائم، حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، عقب جلسة مباحثات ثنائية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وشدد الرئيس السيسي خلال المؤتمر على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن.. ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.. وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين.. ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري.. ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار.. على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.