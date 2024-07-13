تحرير 22 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بديرمواس

أجرى الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، حملة تموينية اليوم السبت على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بنطاق مدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة انتظام العمل بها وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 22 مخالفة تموينية ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم نظافة المعدات وعدم صرف بون وعدم إعلان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل تفقد رئيس المركز ومدير إدارة التموين مستودع الدقيق التابع للشركة القابضة للمطاحن، قطاع مصر الوسطى، وذلك للتأكد من مستوى النظافة داخل وخارج المستودع، والتأكد من توافر حصص الدقيق المقررة للمخابز وصلاحيتها للاستهلاك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا لكافة الأجهزة الرقابية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًاعن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين ومتابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.

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