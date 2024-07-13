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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الزراعة” تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية اليوم السبت بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال "شاهين"، إن هذه الحملة تأتي  في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية و توفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي و بناءاً علي تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.

وأضاف شاهين، أن الحملة الثانية التي بدأت اليوم السبت، هي إحدى الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية و الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر علي انتاجيتها وتشمل تحصين الابقار والجاموس والاغنام و الماعز.

وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة و الاجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين علي مستوي الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

وأيضًا توعية المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

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الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الحمى القلاعية