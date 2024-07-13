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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات، وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ  حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة  سير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط  وبخاصة الوجه القبلي، وذلك من خلال  فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.


وأوضحت الهيئة، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت الهيئة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة حيث أن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتفاع درجة الحرارة مسير القطارات حركة القطارات